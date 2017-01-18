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Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к счетам бывшего депутата Верховной Рады, сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея в 6 банках в рамках уголовного производства о возможном получении им взятки 7,7 млн евро.

Об этом говорится в определениях суда от 12 января, передают Українські Новини.

Указано, что департамент специальных расследований Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Алексея Азарова в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах.

Досудебным расследованием установлено, что в период с 12 декабря 2012 по 27 ноября 2014 года Азаров, будучи депутатом, возглавлял группу по межпарламентским связям с Австрией, был заместителем руководителя группы по межпарламентским связям с Испанией и членом ряда других групп Рады по межпарламентским связям.

«В период с 12.12.2012 по 27.11.2014 он, будучи должностным лицом, получил из не установленных следователем источников выгоду имущественного характера в размере 7 700 000 евро, 600 тыс. швейцарских франков, 500 тыс. долларов США», - говорится в решении суда.

В дальнейшем неправомерную выгоду имущественного характера Азаров разместил в банковских учреждениях Швейцарии, Италии и Лихтенштейна.

Генпрокуратура 23 января 2015 года сообщила ему о подозрении и объявила в розыск.

В рамках дела суд предоставил правоохранителям доступ к счетам подозреваемого в банках «Крещатик», «Альфа-банк», «Родовид банк», «Правекс-банк», «Имексбанк» и «Актив-банк».

Напомним, 8 декабря 2016 года киевские полицейские обнаружили квартиру с имуществом экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.


 
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