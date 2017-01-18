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Кабинет Министров Украины определил минимальные цены на сахарную свеклу и минимальную оптово-отпускную цену на сахар.

Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, об этом идет речь в принятом правительством постановлении «О государственном регулировании производства сахара и сахарной свеклы в период с 1 сентября 2017 года по 1 сентября 2018 года».

Кабмин определил внутренний объем потребления сахара в 2017/2018 маркетинговом году в 1,64 млн т. 

Постановлением утверждена минимальная цена сахарной свеклы и минимальная оптово-отпускная цена сахара на уровне соответственно 633,10 гривни и 9172,57 грн за 1 тонну (без учета НДС).

Напомним, в 2016 году Кабинет Министров Украины утвердил квоту поставки сахара в размере 1,67 млн т, а цены на сахарную свеклу и сахар - 616,99 грн/т и 9078,87 грн/т соответственно.
ForUm

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