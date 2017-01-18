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В Николаеве член «ЛНР» приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

 «Сотрудники спецслужбы установили, что житель Николаева в 2014 году присоединился к боевикам «ЛНР». Сначала он находился в составе «управления гуманитарных операций», специализировавшегося на диверсиях против мирного населения под видом украинских подразделений. <span title="Потім бойовик перейшов до незаконного збройного формування " батальйон="" спеціального="" призначення="" "Вимпел",="" в="" якому="" брав="" активну="" участь="" у="" бойових="" діях="" проти="" сил="" антитерористичної="" операції.="" "="">Затем боевик перешел к незаконным вооруженным формированиям «батальон специального назначения «Вымпел», в котором принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задержали мужчину в ноябре 2015 года, когда он прибыл в родной город в «отпуск».

Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили удостоверение террористической группировки, двухсотграммовую тротиловую шашку с двумя взрывателями и инструкцию по работе с взрывчатыми веществами.

Решением суда член «ЛНР» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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