Теоретически Украина может изготовить ядерное оружие. Об этом в интервью 112 Украина заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«С самого начала, когда был поставлен вопрос о ядерном оружии, политики записали эту тему в одну из популистских и манипулятивных. И сейчас идет манипуляция ядерным оружием. Ядерное оружие мы оставить не могли в Украине, потому что оно было изготовлено за пределами Украины, и физическое время ядерного оружия истекало в 1997 году. В 1998 году ядерные боеголовки были опасными для Украины – я не знаю, это был бы Чернобыль или, может, больше Чернобыля. И это было правильное решение», – отметил он.

По словам Кравчука, в данный момент речь идет о восстановлении ядерного оружия. «Когда этот вопрос ставился в мое время – мы считали, что на восстановление ядерного оружия нужно 45 млрд долл. Я думаю, что сейчас это все 100. Я не знаю, где эти господа видят такие деньги», – заявил он.

«Теоретически, государство может изготовить ядерное оружие – если может Северная Корея, то может и Украина. Если бы были деньги, условия соответствующие, я бы посмотрел, как к этому относится мир. Я был убежден и тогда, и сейчас: Европа и США категорически против увеличения на карте мира ядерных государств. Я был бы против еще по одной причине – я верю, что любое оружие массового уничтожения не является главным фактором для обеспечения мира. Мир обеспечивается без оружия», – подытожил он.