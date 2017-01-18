Кабинет Министров Украины дополнительно выделил 2 млрд грн для закупки лекарств и вакцин для онкобольных через международные организации. Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабмина.
«Помните эту всю историю с закупками, когда по состоянию на апрель 2016 года поставки препаратов по закупкам 2015 года были осуществлены лишь на 7%? Когда через разные моменты и процедуры, в том числе через внутреннее сопротивление в системе Минздрава, международные поставки фактически были заблокированы. И мне очень приятно, что среди прочего, благодаря энергии новой команды, мы разблокировали процесс международных закупок и на сегодня 98% препаратов, которые были закуплены в 2015 году, уже находятся в регионах», - сказал он.
Вице-премьер заявил, что тендерные процедуры 2016 года по закупкам вакцин и других лекарственных препаратов были проведены «организованно, открыто и некоррупционно». «И по процедурам 2016 поставки уже начались. На сегодня уже осуществляется развозка лекарственных препаратов и вакцин в регионы», - подчеркнул он.
«Мы надеемся, и мы сделаем все для того, чтобы в этом году впервые в истории Украины тендерные процедуры через международные организации были проведены уже сейчас, вовремя, и поставки были сделаны до конца года. И мы в этом году войдем в нормальный процесс», - резюмировал Розенко.
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