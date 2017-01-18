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Дискуссии вокруг работы Министерства здравоохранения должны быть направлены на искоренение коррупции в этой системе, а не на возврат старых схем. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, открывая заседание Кабинета Министров в среду, сообщает пресс-служба правительства.

«Я никому не позволю возвращать старые схемы в систему здравоохранения», - подчеркнул Гройсман.

Премьер-министр отметил, что новая команда Министерства здравоохранения во главе с исполняющим обязанности министра Ульяной Супрун является честной и некоррумпированной. «Это всем нам дает с вами шанс вывести систему из того состояния, в котором она традиционно находится», - отметил он.

«Если кто-то боролся за министерство, то боролись не за здравоохранение, а за то, чтобы «сесть на потоки» в системе здравоохранения: на закупки лекарств через посреднические частные компании в Украине, через закупку оборудования в посреднических частных компаниях, через механизмы распределения, кому дать, а кому нет», - добавил Гройсман.

Как следствие, по его словам, сегодня в стране нет качественной системы профилактики заболеваний, а украинцы болеют больше и живут меньше, чем граждане в соседних странах ЕС.

«Правильная политика в сфере здравоохранения, некоррумпированная, позволит вывести систему здравоохранения из состояния комы, в котором она находится не один год. Поэтому наша главная задача - преодолеть любые коррупционные схемы в этой сфере», - подчеркнул глава правительства.

«Просил бы всех с пониманием отнестись к тому, что я не умею ходить назад - умею ходить только вперед. И команда правительства и министерства здравоохранения тоже должны идти только вперед», - подытожил Гройсман.
ForUm

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