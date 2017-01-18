В Верховной Раде существует лобби, которое не заинтересовано в законодательном упорядочении добычи янтаря. Об этом в эфире 5 канала заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«Пока добыча янтаря не будет урегулирована на законодательном уровне, мы будем иметь проблемы... Мы об этом кричим уже два года, соответствующие законопроекты готовы и находятся в Верховной Раде. Их нужно просто достать, рассмотреть, внести поправки и принимать. Но видимо и в Верховной Раде сегодня существует лобби, которое не заинтересовано в том, чтобы были приняты соответствующие законы», - полагает Шкиряк.

Напомним, ночью 16 января в Олевске в результате криминальных разборок с применением оружия между местными жителями и приезжими из Львовской области 6 человек ранены, один – погиб.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко заявил, что причина конфликта с применением оружия в Олевске не связанна с незаконной добычей янтаря.