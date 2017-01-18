Во Франции бывшему премьер-министру страны Мануэлю Вальсу, который намерен баллотироваться в президенты, на встрече с избирателями неизвестный дал пощечину.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на France24.

Отмечается, что 54-летний Вальс вышел из здания местной мэрии и шел мимо группы людей в городе Ламбаль, пожимая руки своим сторонникам. Среди них был неизвестный молодой человек, который сначала тоже пожал руку Вальса, а потом неожиданно дал политику пощечину.

Охранник Вальса схватил парня и оттолкнул его к забору.

Позже полиция сообщила, что 18-летнего парня задержали.

Выступая перед местными журналистами, Вальс заявил: «Я никогда не боялся вступать в контакт с французским народом. Демократия не может означать насилие».