Во вторник, 17 января, члены НВФ из стрелкового оружия обстреляли следственно-оперативную группу Попаснянского отделения полиции, которая по вызову местной жительницы выехала на место преступления в район Золотого-5.

Об этом заявил заместитель председателя Луганской ОГВА Юрий Клименко, сообщает пресс-служба администрации.

«Цинизм террористов выходит за рамки здравого смысла. Препятствование проведению следствия свидетельствует о попытке террористов скрыть собственное преступление против мирного населения. Ведь по предварительной версии мужчина погиб от пули вражеского снайпера», - отметил он.

«Чтобы гарантировать безопасность работы полицейских, мы вынуждены были обратиться к представителям миссии ОБСЕ», - подытожил Клименко.