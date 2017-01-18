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До  20 января 2017 года более 1130 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии будут нести службу в усиленном режиме в центральной части Киева во время заседания Верховной Рады Украины и проведения мероприятий с массовым участием граждан. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«Для недопущения нарушений общественного порядка во время заседания Верховной Рады Украины и проведения мероприятий с массовым участием граждан сотрудники структурных подразделений столичной полиции, патрульной полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии нести службу в усиленном режиме», - говорится в сообщении.

Правоохранители призывают граждан соблюдать установленные правила поведения в общественных местах и ​​не нарушать правопорядок.

 
ForUm

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