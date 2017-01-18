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В Одессе правоохранители задержали преступника, около месяца назад сбежавшего из зала суда в Киеве. Об этом в эфире 112 Украина сказала спикер областной полиции Алена Войтенко.

«Задержание проходило в Суворовском районе Одессы. Обвиняемый сбежал 12 декабря прошлого года из зала суда в Киеве, обвинялся в преступлении по ст. 185 (кража) и ст. 115 (умышленное убийство). Он находился в розыске, и когда стало известно, где он скрывается, наш начальник Головин принял решение о том, что будет проводиться операция по его задержанию», - отметила она.

В ходе задержания сотрудники управления уголовного розыска вынуждены были применить табельное оружие, потому что мужчина пытался скрыться на автомобиле.

«Он проехал буквально 100 м, стреляли по колесам, в результате слаженных действий правоохранителей, автомобиль заблокировали, его задержали и доставили отделение. Проводятся следственные действия, он дает показания и будет передан киевским правоохранителям», - сказала Войтенко.

Как сообщал ForUm, 12 декабря 2016 года  из Киево-Святошинского суда сбежал гражданин Молдовы, обвиняемый в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.
ForUm

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