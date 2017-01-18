также в разделеМир
Кандидату в президенты Франции дали пощечину 26
Канадский ученый назвал новый вид моли в честь Трампа 22
Обвинившая Трампа в домогательстве женщина подала на него в суд 32
Россия продлила Сноудену вид на жительство 25
Более 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа 59
Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks 53
Путин: Авторы компромата на Трампа – хуже проституток 50
Президент Молдовы надеется на аннулироване соглашения об ассоциации с ЕС 80
Великобритания покинет единый рынок ЕС после Brexit 62
Лавров: Переодетые в женщин дипломаты США участвовали в акциях оппозиции 114
Песков: Русские предпочитают есть не снег, а отечественные деликатесы 66
Теракт в Стамбуле: арестованный узбек признал свою вину 74
Косово обвинило Сербию в подготовке аннексии по «крымской модели» 53
Число жертв авиакатастрофы под Бишкеком достигло 38 человек 27
В Турции задержали подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле 45
Видео с Трампом-аккордеонистом набирает популярности в сети 128
Художник Павленский эмигрировал из России 58
Найден «черный ящик» рухнувшего под Бишкеком Boeing 747 92

Итальянский политик-консерватор Антонио Таяни избран новым председателем Европарламента, сообщил его уходящий предшественник Мартин Шульц.

63-летний Таяни в прошлом был пресс-секретарем премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и еврокомиcсаром по вопросам транспорта, а позднее - промышленности и предпринимательства, сообщает ВВС.

Его соперником на выборах главы Европарламента был его соотечественник Джанни Питтелла.

Европейский парламент может блокировать или вносить изменения в европейское законодательство, ему также принадлежит последнее слово в утверждении соглашения о выходе Британии из Евросоюза.

Таяни набрал 351 голос, а социалист Питтелла - 282.

Новый председатель Европарламента был избран в последнем - четвертом - туре.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

67
Теги
Ботинки зимние