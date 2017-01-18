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Внефракционный народный Надежда Савченко заявила, что вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только в случае сдачи России Крыма. Об этом она сказала в эфире 112 Украина.

«Относительно того, что если это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это будет обязательно сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик», - заявила Савченко.

По ее словам, невоенным путем освободить Донбасс можно за столом переговоров.

«Сколько бы не кричали и не рвали на себе вышиванки с трибуны, например, «Народный фронт» или «Опоблок», некоторые депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим, что мы не должны отказаться (от Крыма. – Ред.). Мы не должны отказаться. Он остается непризнанными оккупированными территориями. Это очередное Приднестровье - Крым. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс», - полагает Савченко.

По ее мнению, другой способ вернуть Донбасс  - это только военная операция.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков поручил пограничникам готовиться к деоккупации Донбасса в этом году.
ForUm

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