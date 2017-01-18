Президент США Барак Обама смягчил приговор информатору организации Wikileaks Брэдли Мэннингу, который выйдет на свободу 17 мая текущего года.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Белый дом.

Бывший американский военнослужащий Мэннинг был приговорен к 35 годам тюремного заключения. После проведения суда над ним Мэннинг заявил о намерении сменить пол и с разрешения властей приступил к проведению соответствующих процедур. Он также сменил имя - на Челси Мэннинг.

Отбывая наказание в военной тюрьме Форт-Ливенуорт в штате Канзас, Мэннинг несколько раз совершал попытки самоубийства из-за условий содержания. Как утверждает заключенный, ему не предоставлялись необходимые в связи с операцией по смене пола медикаменты. По этой же причине он объявлял голодовку. «Я отчаянно нуждаюсь в должном уходе из-за моего расстройства гендерной идентичности», - отмечалось в заявлении Мэннинга.

Мэннинг был арестован в Кувейте в 2010 году по обвинению в шпионаже и краже государственной собственности. Ему удалось передать WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, раскрывающие секреты военной операции США в Ираке в 2009-2010 годах.

Уже после ареста Мэннинг утверждал, что хотел привлечь внимание общественности к «нечестной внешней политике» США и неправомерным действиям американских войск, по вине которых гибли мирные иракские жители. Примерно то же самое говорил по поводу публикации этих материалов и основатель Wikileaks Джулиан Ассанж.

После покаяния бывшего военнослужащего в суде основатель Wikileaks заявил, что, по его мнению, признание было сделано «под давлением со стороны американской судебной системы». Процесс над Мэннингом вызвал в США неоднозначную реакцию. В поддержку бывшего военнослужащего выступили некоторые правозащитные организации, назвавшие его «правдоискателем» и вполне серьезно предложившие выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Однако большинство американцев, согласно опросам, считает Мэннинга предателем и убеждено, что публикация в СМИ правительственных секретов наносит ущерб безопасности страны.

11 ноября организация WikiLeaks призвала президента США до истечения его президентских полномочий помиловать Брэдли Мэннинга и бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

В январе основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что взамен на помилование Мэннинга согласится на экстрадицию в США. Пять лет Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Основатель WikiLeaks называет эти обвинения ложными и политически мотивированными. Он также заявлял, что Швеция готова депортировать его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь.