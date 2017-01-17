Президент Украины Петр Порошенко встретился с наследным принцем Алоизом Лихтенштейнским. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
«Это историческая встреча в отношениях между нашими государствами, поскольку до этого не было контактов на высшем уровне. Это должно стать стимулом для активизации двусторонних отношений», - подчеркнул Президент.
Порошенко поблагодарил за принципиальную позицию Лихтенштейна в реагировании на нарушения Россией территориальной целостности Украины, включая присоединение к санкциям ЕС, поддержку соответствующих резолюций в рамках ООН.
Глава Украинского государства отметил активное участие Лихтенштейна в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии, финансовое участие в строительстве защитного саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС, а также в поддержке реформ в Украине.
Стороны также обсудили пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.
Наследный принц Лихтенштейна сообщил, что его страна введет безвизовый режим для украинских граждан сразу после аналогичного решения Европейского Союза.
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