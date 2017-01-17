Партия «Батькивщина» заявляет о недопустимости затягивания «тарифного» дела Окружным административным судом (ОАС) Киева из-за постоянных больничных судей. Об этом заявили народные депутаты партии Иван Крулько, Алексей Рябчин и Сергей Евтушок во время брифинга в Верховной Раде, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

В частности, Крулько пояснил, что сегодняшнее заседание по «тарифному» делу в ОАС Киева в очередной раз отменено из-за «больничных» по «телефонному праву» сразу двух судей – Игоря Погрибченко и Виктора Шулежко.

«По нашему убеждению, эти больничные не случайны, они тенденциозны. Их цель — максимально затянуть рассмотрение этого дела, которое уже длится более полугода», – подчеркнул нардеп и добавил, что «дела, которые имеют общественный резонанс как и другие, должны решаться в пределах сроков, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства».

Как отмечают в политсиле, сегодня утром вместе с депутатами «Батькивщины» к зданию ОАС Киева пришли более 500 граждан, которые требовали получить решение судей по «тарифному» иску Юлии Тимошенко.

В пресс-службе партии сообщают, что депутаты «с огромными препятствиями» смогли попасть к председателю ОАС Киева Павлу Вовку, чтобы подать соответствующее депутатское обращение с требованием предоставить информацию относительно того, были ли эти судьи в остальные дни на работе.

«Возмутило то, что для того, чтобы зайти к председателю суда, надо пройти три кордона, включая рамку с отпечатками пальцев. Открытость судебной власти очевидна!» – отметил Рябчин.

Материалы по депутатскому обращению, предоставленные председателю ОАС Киева, по словам Крулько, обязательно будут переданы в Высший совет юстиции и Генпрокуратуру, «чтобы такие судьи больше не могли выполнять свои полномочия».

«Те, кто по состоянию здоровья не могут работать, должны лечиться, а не числиться судьями, которые делают все, чтобы защищать не интересы граждан Украины и отстаивать справедливость, а тех, кто приказывает им административным методом, что делать», – подчеркнул депутат.

Он также уточнил, что 23 января завершается срок полномочий обоих этих судей, а это означает, что в случае отсутствия решения по «тарифному» делу оно будет рассматриваться с самого начала в новом составе суда.

В пресс-службе отметили, что заседание суда неоднократно переносилось в связи с длительной болезнью одного из членов коллегии судей. 27 октября суд Киева перешел в режим письменного производства в деле по иску Тимошенко против Кабинета Министров относительно отмены постановления № 315 об установлении единой цены на газ на уровне 6879 гривен за тысячу кубометров.

Напомним, ранее сообщалось, что Тимошенко ожидает, что вскоре суд примет решение по ее иску против Кабмина.