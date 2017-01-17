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Партия «Батькивщина» заявляет о недопустимости затягивания «тарифного» дела Окружным административным судом (ОАС) Киева из-за постоянных больничных судей. Об этом заявили народные депутаты партии Иван Крулько, Алексей Рябчин и Сергей Евтушок во время брифинга в Верховной Раде, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

В частности, Крулько пояснил, что сегодняшнее заседание по «тарифному» делу в ОАС Киева в очередной раз отменено из-за «больничных» по «телефонному праву» сразу двух судей – Игоря Погрибченко и Виктора Шулежко.

«По нашему убеждению, эти больничные не случайны, они тенденциозны. Их цель — максимально затянуть рассмотрение этого дела, которое уже длится более полугода», – подчеркнул нардеп и добавил, что «дела, которые имеют общественный резонанс как и другие, должны решаться в пределах сроков, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства».

Как отмечают в политсиле, сегодня утром вместе с депутатами «Батькивщины» к зданию ОАС Киева пришли более 500 граждан, которые требовали получить решение судей по «тарифному» иску Юлии Тимошенко.

В пресс-службе партии сообщают, что депутаты «с огромными препятствиями» смогли попасть к председателю ОАС Киева Павлу Вовку, чтобы подать соответствующее депутатское обращение с требованием предоставить информацию относительно того, были ли эти судьи в остальные дни на работе.

«Возмутило то, что для того, чтобы зайти к председателю суда, надо пройти три кордона, включая рамку с отпечатками пальцев. Открытость судебной власти очевидна!» – отметил Рябчин.

Материалы по депутатскому обращению, предоставленные председателю ОАС Киева, по словам Крулько, обязательно будут переданы в Высший совет юстиции и Генпрокуратуру, «чтобы такие судьи больше не могли выполнять свои полномочия».

«Те, кто по состоянию здоровья не могут работать, должны лечиться, а не числиться судьями, которые делают все, чтобы защищать не интересы граждан Украины и отстаивать справедливость, а тех, кто приказывает им административным методом, что делать», – подчеркнул депутат.

Он также уточнил, что 23 января завершается срок полномочий обоих этих судей, а это означает, что в случае отсутствия решения по «тарифному» делу оно будет рассматриваться с самого начала в новом составе суда.

В пресс-службе отметили, что заседание суда неоднократно переносилось в связи с длительной болезнью одного из членов коллегии судей. 27 октября суд Киева перешел в режим письменного производства в деле по иску Тимошенко против Кабинета Министров относительно отмены постановления № 315 об установлении единой цены на газ на уровне 6879 гривен за тысячу кубометров.

Напомним, ранее сообщалось, что Тимошенко ожидает, что вскоре суд примет решение по ее иску против Кабмина.
ForUm

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