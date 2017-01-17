Запрет въезда в Украину мэру Перемышля Роберту Хоме связан с его деятельностью.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНИАН.

«Запретили в 2016 году на 5 лет за деятельность, направленную во вред государственной безопасности Украины, а также в интересах обеспечения национальной безопасности и в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности, законами Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «Об основах национальной безопасности Украины», - сказала она.

Напомним, сегодня, 17 января, мэр польского Перемышля заявил, что его не впустили на территорию Украины.

10 декабря 2016 года, польском Перемышле во время ежегодного «марша перемышльских и львовских орлят» с участием многих польских патриотических и националистических организаций прозвучали антиукраинские лозунги, в частности «Смерть украинцам».

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица допустил, что инцидент с антиукраинскими лозунгами на «марше орлят» в Перемышле был провокацией и призвал не придавать его еще большей огласке.

Посол Польши в Украине Ян Пекло считает марш в Перемышле провокацией, «в которой есть рука Кремля».



