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«Газпром» направил НАК «Нафтогаз Украины» счет в размере 5,319 миллиарда долларов на оплату газа, невыбранного украинской компанией во втором-четвертом кварталах 2016 года по условию «бери или плати». Об этом говорится в сообщении «Газпрома», сообщает РИА Новости.

«В соответствии с условиями контракта, «Нафтогазу Украины» выставлен счет на сумму 5,319 миллиарда долларов. Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней», — говорится в сообщении.

«Нафтогаз» должен ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа в рамках условия «бери или плати» по контракту на поставку газа от 2009 года.

При этом в первом квартале 2016 года условие «бери или плати» не применялось, поскольку действовал зимний газовый пакет, который Украина, РФ и ЕК парафировали 25 сентября 2015 года.

В «Газпроме» также отмечают, что в случае приобщения этой суммы к ранее заявленным в Стокгольмский арбитраж требованиям, сумма требований по иску об исполнении контракта на поставку вырастет до $37 млрд, что составляет больше половины капитализации «Газпрома» ($61 млрд).

Напомним, Украина не закупает российский газ с 25 ноября 2015 г.

9 декабря 2016 г. в Брюсселе Украина, Россия и Европейская комиссия на трехсторонних переговорах не смогли достичь договоренностей по так называемому зимнему газовому пакету. 
ForUm

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