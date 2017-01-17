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Президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что подписанное в 2014 году соглашение об ассоциации страны с ЕС будет аннулировано.

«Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения, и я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких результатов не дало. Мы потеряли российский рынок, и, как это ни странно, наш объем экспорта в Европейский Союз тоже упал, то есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения», — сказал Додон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов это будет позиция — и я поддержу эту позицию — парламентского большинства, то есть Партии социалистов, я надеюсь, что они получат парламентское большинство, что это соглашение будет аннулировано», — добавил президент Молдовы.

 
ForUm

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