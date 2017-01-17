Президент России Владимир Путин заявил, что США, «потренировавшись в Киеве», готовят Майдан в Вашингтоне и хотят подорвать легитимность избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал на совместной с президентом Молдовы Игорем Додоном пресс-конференции в Москве, сообщает УНИАН.

«Что мы наблюдаем в США? Мы наблюдаем продолжающуюся острую политическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены и они завершились убедительной победой господина Трампа. Тем не менее, в ходе этой борьбы ставится несколько задач, может быть, их больше, но некоторые из них очевидны – подорвать легитимность избранного президента США», - заявил Путин.

По его мнению, эти люди наносят интересам США огромный ущерб.

«Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность», - заявил Путин.

Как известно, тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.