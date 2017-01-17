В связи с тем, что «Укрпочта» временно приостановила прием платежей за содержания домов и придомовых территорий, централизованный водоотвод горячей воды, снабжение и водоотвод холодной воды, которые обрабатывают КП «ГИВЦ» в Киеве, киевлянам предлагают альтернативные пути платы за коммуналку.

Об этом сообщают в коммунальном концерне «Центр коммунального сервиса».

«Жители домов всех форм собственности Киева могут осуществить платежи онлайн не только через сайты «Главного информационно-вычислительного центра» и «Центра коммунального сервиса», но и в 35 точках приема потребителей. График работы отделений можно найти на сайте концерна http://cks.kiev.ua в разделе «Сервисные центры» с соответствующей отметкой. В ближайшее время терминалы будут установлены во всех точках приема потребителей», - сообщила генеральный директор коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» Екатерина Саркисова.

В КГГА напомнили, что с 1 октября 2016 года на сайте коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» работает сервис, который позволяет быстро и удобно оплатить коммунальные и другие услуги. Достаточно лишь иметь банковскую карточку и зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте коммунального концерна «Центр коммунального сервиса». Владельцы «Карточки киевлянина» и «Моя карта» «Сбербанка» платят за коммуналку без комиссии. Для остальных комиссия составляет 2%.

Для пользования «Личным кабинетом» необходимо зарегистрироваться в системе (создать логин/пароль, активировать аккаунт, подтвердив электронную почту). Эта операция займет от 5 до 8 минут, после чего ежемесячно на указанный электронный адрес будет поступать платежка в электронном виде. Время, затраченное на уплату, будет занимать не более 1 минуты. Система позволяет оплачивать счета нескольких объектов недвижимости с одного аккаунта (учетной записи).

Адреса районных сервисных центров концерна, где уже сейчас принимают платежи через POS-терминалы, опубликованы на сайте КГГА.

Напомним, 11 января 2017 года «Укрпочта» временно прекратила прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» в связи с нерентабельностью услуг.