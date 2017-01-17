Вице-президенту федерации бокса Киева, бизнесмену Николаю Щуру сообщено о подозрении в избиении патрульного полицейского в Оболонском райотделе полиции.

Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

«По ситуации относительно избиения патрульного полицейского в Оболонском управлении полиции. 2 января произошло упомянутое событие, 4 января фигуранту было объявлено о подозрении, несмотря на то, что он находился в больнице», - написал он в Facebook.

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Крищенко уточнил, что избрание меры пресечения в Оболонском суде назначено на 18 января.

Ранее волонтер Роман Синицын сообщил, что 2 января ночью экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mercedes-Benz G63, за рулем которого в нетрезвом состоянии находилась гражданка Елена Войцеховская, 1981 года рождения. Для составления административных материалов патрульные отвезли ее в Оболонский райотдел полиции. Также в райотдел приехал Щур, у него возник конфликт и потасовка с полицейскими, в результате чего он сломал одному из них нос.