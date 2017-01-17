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Великобритания покинет единый рынок Евросоюза после Brexit. Об этом заявила премьер-министр этой страны Тереза ​​Мэй, сообщает ВВС Украина.

Однако, выступая с программной речью о стратегии британского правительства на переговорах с Брюсселем, ​​Мэй пообещала добиваться как можно большего доступа к европейскому рынку после Brexit.

Она также объявила, что британский парламент получит возможность провести слушания и принять окончательное соглашение между Британией и Евросоюзом.

​​Мэй в выступлении заявила, что даже после того, как Великобритания выйдет из ЕС, Лондон будет поддерживать внешнеполитические приоритеты Брюсселя, в частности, прежде всего, санкции против России из-за ее действий в Украине и аннексии Крыма.

«Мы покидаем ЕС, но не покидаем Европу», - сказала ​​Мэй.

Она пообещала положить конец «огромным взносам» в ЕС.

Напомним, 23 июня 2016 года британцы проголосовали за выход своей страны из ЕС.
ForUm

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