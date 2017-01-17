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Санкции должны действовать, пока российские войска не покинут украинскую территорию. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба Главы государства.

По его словам, санкции против России является вопросом глобальной безопасности.

«Если будет разрешено любому начинать агрессию против суверенного, независимого государства только за ее желание реформироваться, построить демократию и бороться за свободу, то это вопрос ценностей, а не санкций», - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил о Будапештском меморандуме, когда ряд стран гарантировали Украине ее суверенитет и территориальную целостность за отказ от ядерного оружия.

Порошенко также отметил, что Украина нуждается в трансатлантическом единстве и солидарности.
ForUm

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