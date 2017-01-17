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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Bloomberg, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

«Избранный Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеет уникальные возможности для использования всего своего влияния для поддержки Украины в ее борьбе за свободу и демократию», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства также отметил, что Украина за последние годы получила значительную поддержку со стороны США.

Порошенко напомнил, что был одним из первых мировых лидеров, кому позвонил новоизбранный президент США Дональд Трамп, и во время телефонного разговора была достигнута договоренность о визите Главы Украинского государства в США после инаугурации американского президента.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на эффективное и плодотворное сотрудничество с новой администрацией президента США. 
ForUm

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