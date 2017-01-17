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Россияне предпочитают есть не снег, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова советника Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Ранее советник избранного президента США Энтони Скарамуччи заявил, что «русские способны есть снег, чтобы выжить», объяснив этим бессмысленность санкций против Москвы.

«То что, санкции во многом имеют обратный эффект, причем и для страны, в отношении которой вводятся санкции, и в отношении той страны, которая вводит санкции, об этом мы говорили неоднократно и давно. Что касается таких метафор, то, наверное, с этим можно согласиться, хотя я бы уточнил, что, конечно, наверно, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям», — сказал Песков.

Напомним, на прошлой неделе избранный президент США Дональд Трамп не исключил отмены санкций при определенных условиях. Он заявил, что если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США, санкции могут отменить.

14 января Барак Обама на год продлил санкции в отношении России, которые США ввели в марте 2014 года в связи с ситуацией в Украине.
ForUm

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