В 2017 году главной задачей украинских пограничников должна стать подготовка к деоккупации Донбасса. Об этом сегодня, 17 января, во время коллегии Государственной пограничной службы заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает Департамент коммуникации МВД.

Он подчеркнул, что в 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники.

По словам Аваков, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию государственной границы под контроль.

«Это не мое пропагандистское высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться и государство рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса», - отметил глава МВД.

Аваков подчеркнул, что это не будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и установления задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса должен начаться осенью 2017 года.