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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области незаконный вывоз в одну из стран Восточной Азии документации на продукцию военного назначения.

По данным СБУ, местный житель, бывший сотрудник одного из ведущих научно-исследовательских учреждений Харьковщины, во время зарубежной поездки передал представителям иностранного института комплект документации на космический тепловизор.

«Мужчина также предоставлял «партнерам» услуги по разработке и тестированию спутника с высокочувствительными тепловизорами для контроля космического пространства», - сообщили в СБУ.

По заключению экспертов, этот прибор является товаром военного назначения и применяется для обнаружения объектов в космосе, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

Согласно украинскому законодательству, такая техническая документация и предоставление услуг подлежат государственному экспортному контролю и должны осуществляться с разрешения соответствующей службы.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что харьковский ученый такого разрешения не получал.

Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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