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Президент Украины Петр Порошенко во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе пообщался с лидерами стран и журналистами. 

Верховная Рада отклонила постановление об увеличении зарплат народным депутатам и смете парламента на 2017 год.

Из-за ограничения Россией транзита украинских товаров Украина потеряла более 1 миллиарда долларов

В 2017 году главной задачей украинских пограничников должна стать подготовка к деоккупации Донбасса, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.  

Смог в Киеве обусловлен ​​малооблачной, безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами.

Главная военная прокуратура получила от секретариата ООН фотокопии заявления бывшего президента Виктора Януковича просьбой ввести войска РФ в Украину.

За право представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2017» будут бороться 24 участника.

На одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва.

Старобельский районный суд Луганской области продлил до 17 марта содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Апелляционный суд Киева оставил полковника ВСУ Ивана Безъязыкова под стражей до 8 февраля.

До конца января Швейцария предоставит Украине 100 миллионов долларов финансовой помощи. Об этом Президент Петр Порошенко договорился с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Верховная Рада установила День украинского добровольца 14 марта.

Мэру Перемышля Роберту Хоме запретили въезд в Украину на 5 лет. 

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте».
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