По данным метеорологических наблюдений, средняя температура воздуха в Киеве за полтора месяца нынешней зимы составила -2,5° С, что выше климатической нормы почти на градус, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

«Самым холодный за этот период было 7 января, когда минимальная температура опустилась до -18,7 градусов мороза, а самым теплым – 10 декабря, когда максимальная температура достигла + 6,7° С», – говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что осадков в Киеве выпало 74 мм, что составило 97% климатической нормы.

«Прошлая половина зимы напоминала настоящую зиму прежде всего наличием снежного покрова, который на проспекте Науки, 37 установился с 30 ноября, но растаял 10 декабря. Его максимальная высота за этот период достигла 16 см 4 декабря. С 13 декабря по 1 января снова установился снежный покров, максимальная высота которого составила 5 см 18 декабря. С 4 января по настоящее время снег лежит, максимальная высота которого достигла 14 см. Таким образом, если бы не было оттепелей, то сейчас высота снежного покрова составила бы 35 см», – подчеркнули в обсерватории.

По данным гидрологического поста обсерватории, расположенного на Венецианском острове, с 13 декабря на Днепре установился тонкий ледовый покров, который сохраняется в настоящее время.