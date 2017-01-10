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Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль надеется, что Европейский Союз примет решение о введении безвизового режима с Украиной до президентских выборов во Франции, которые пройдут в апреле-мае 2017 года. Об этом она заявила в интервью Европейской правде.

«Наш таймлайн, по которому мы сейчас движемся к безвизовому (по крайней мере, как я его вижу), говорит о том, что окончательное решение о безвизе будет принят до выборов во Франции, но оно вступит в силу, скорее всего, не раньше этих выборов», - отметила она.

По словам Зеркаль, в отношении Грузии процесс по предоставлению безвиза пошел дальше. «Сейчас все похоже на то, что грузины получат безвизовый режим раньше, чем мы», - сказала дипломат и добавила, что уже в феврале грузинский вопрос может быть проголосован в Европарламенте.

Она отметила, что в случае обещанной одновременной отмены виз для украинцев и грузин решение по Грузии придется «придержать» на уровне Совета ЕС, пока Украина не завершит все процедуры.

Напомним, 15 декабря 2016 года Европейский парламент принял механизм временного приостановления безвизового режима для третьих стран.

Стоит отметить, что на сайте Европарламента отсутствует дата, на которую было предварительно запланировано голосование резолюции о предоставлении Украине безвизового режима.

 
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