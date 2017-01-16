В понедельник, 16 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,77/27,90 грн/долл., сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4056/29,5433 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4655/0,4682 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,7526 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 22 сделки на сумму 6,4 млн долл.

Напомним, 13 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл.

Национальный банк Украины на 16 января установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,66.