Музеи оккупированного Крыма начали процесс обжалования решения окружного суда Амстердама по возвращению коллекции скифского золота Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый замминистра информполитики Эмине Джапарова.

«Итак, новость из Амстердама. Наши защитники получили известие от судебного пристава о намерении крымских музеев подавать на апелляцию. Процедурно они (музеи) имеют несколько недель чтобы «выразить» все свои «фе» по решению первого суда. Это фактически означает начало процесса обжалования решения окружного суда», – отметила она.

По словам Джапаровой, артефакты будут оставаться в хранилищах музея Аларда Пирсона.

«Интересно, что придумает защита оккупационной власти на следующем судебном заседании? Потому что изображать патриотов Украины представителям музеев во второй раз не комильфо», – заявила она.

Напомним, 14 декабря окружной суд Амстердама принял решение вернуть «скифское золото» Украине.