Смог в Киеве обусловлен ​​малооблачной, безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, ссылаясь на информацию Укргидрометцентра.

«В нижнем слое атмосферы отмечаются слои изотермии и инверсии. Инверсия температуры - это повышение температуры воздуха с высотой. Приземные инверсии связаны преимущественно с охлаждением воздуха в ночные и утренние часы. Инверсия температуры затрудняет вертикальную циркуляцию воздуха, что приводит к застоям воздуха у земной поверхности, накоплению вредных примесей в результате выбросов промышленности и транспорта до образования смога», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что ситуация может улучшиться после прогрева приземного слоя воздуха.

«В ближайшие трое суток синоптическая ситуация существенно не изменится», - отметили в Укргидрометцентре.

Кроме того, в ГосЧС подчеркнули, что на территории города Киева и Киевской области возгораний на свалках, торфяниках и других пожаров, которые могут привести к сильному задымлению в настоящее время нет, информация и сообщения об этом в подразделения ГосЧС Украины не поступали.

Напомним, сегодня утром Киев окутал густой туман.

По информации ГосЧС, вероятной причиной тумана может быть повышение влажности воздуха и отсутствие ветра, поэтому и возникло такое явление, которое называется метеорологическая дымка.