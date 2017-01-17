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Народный депутат от фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Мушак с парламентской трибуны выступил с совместным заявлением бойкотировать все законопроекты лидера радикалов Олега Ляшко из-за обиды вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Об этом сообщает пресс-служба БПП.

«На прошлой неделе Олег Ляшко позволил себе в недопустимой унизительной форме оскорбить нашу бывшую коллегу, ныне вице-премьер-министра Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе. Он связал ее позицию по поводу моратория на лес-кругляк с эпитетами - «подсадная утка», «ставленница олигарха», «правительственный даун». По поводу моратория должна быть профессиональная дискуссия. Мы считаем, что публичная политика и деятельность депутата должна быть ответственной. Поэтому, мы не будем поддерживать законопроекты под вашим авторством или Радикальной партии, пока вы не извинитесь», - сказал Мушак.

Он добавил, что это не первое проявление языка ненависти и сексизма в публичной политике от Ляшко.

«Оскорблять женщину и переходить на личности считаем недопустимым», - подытожил Мушак.
ForUm

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