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Жители столицы Украины жалуются на густой смог, который окутал город.

Киевляне пишут в соцсетях, что вонючая дымка есть почти везде: на Печерске, на Контрактовой, Позняках, Оболони, Соломенке. Заволокло даже Днепр.

Некоторые предполагают, что это запах от сжигания львовского мусора под Киевом, пожар в Соломенском районе, или, что вероятнее всего, снова тлеет торф, сообщает «КП в Украине».

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что им действительно поступают многочисленные жалобы, но после выезда на проверку, спасатели возгорания не обнаружили.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что сегодня на территории большинства областей Украины страны ожидается туман.
ForUm

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