Суд признал виновными в незаконной передаче земель в частную собственность и приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего председателя Обуховской районной госадминистрации и его экс-заместителя. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что в 2004 году экс-глава Обуховской РГА предоставил обществу с ограниченной ответственностью в аренду на 49 лет два острова общей площадью более 10 га за счет земель государственной собственности на территории Украинского городского совета Обуховского района, которые являются землями водного фонда и рекреационного назначения.

Впоследствии, в 2008 году экс-председатель дал разрешение о передаче в собственность 19 гражданам для ведения личного хозяйства земельных участков общей площадью 37 га за счет двух островов в акватории Каневского водохранилища.

«В дальнейшем, экс-председатель Обуховской РГА предоставил устное незаконное указание своему первому заместителю, который в то время исполнял обязанности председателя, подписать распоряжение об утверждении проекта землеустройства и передачу указанных земельных участков в собственность, которое последний выполнил», - отметили в ГПУ.

Такие действия чиновников принесли ущерб государству на сумму более 119 млн грн.

Кроме того, в октябре 2008 года экс-глава Обуховской РГА в нарушение требований законодательства, передал в собственность 14 гражданам земельные участки для ведения индивидуального садоводства общей площадью 1,68 га.

В дальнейшем, в ноябре 2008 года экс-глава РГА выдал проект землеустройства и передал в собственность 12 гражданам для ведения индивидуального садоводства земельных участков общей площадью 1,44 га в административных пределах Подгорцевского сельского совета Обуховского района.

Экс-чиновники признаны виновными и приговорены к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на срок два года, экс-главу Обуховской РГА осудили по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины, а его заместителя - по ч. 2 ст. 364 УК Украины.