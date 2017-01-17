Как насобирать на квартиру в столице со средней зарплатой? «Никак!», – уверен киевский риелтор Максим Бабуряк. Как говорят эксперты, практически каждая семья без вреда для своего бюджета может откладывать 10% от зарплаты. Сайт «Сегодня.ua» выяснил, сколько лет придется собирать на квартиру в Киеве и в столицах соседних стран.

Дороже всего в России, а больше всего повезло белорусам и полякам

В Киеве однокомнатную квартиру можно купить за 25 тысяч долларов. Последние несколько лет рынок жилья стремительно падал. Цены на вторичном рынке закреплены в долларах, и после резкой девальвации жилье в гривневом эквиваленте резко подорожало. Упал спрос, и стоимость квартир пришлось снижать. Средняя зарплата в Киеве – 320 долларов. То есть для покупки «однушки» придется отдать 72 зарплаты. Если же откладывать ежемесячно «десятину» – квартирой можно обзавестись через 65 лет.

Самая дорогая столица на постсоветском пространстве – Москва. Здесь однокомнатная квартира может обойтись в 100 тысяч долларов. В прошлом году средние цены впервые за десять лет опустились ниже этой отметки, однако и сейчас столица России по уровню цен может посоревноваться с крупными европейскими городами.

В среднем москвичи зарабатывают 1100 долларов. Несмотря на то, что зарплаты в Москве в три раза выше Киева, украинцам купить недвижимость в столице проще. Для покупки однокомнатной квартиры придется собрать как минимум 90 столичных зарплат. Если откладывать по 10% от зарплаты, новоселье можно отпраздновать через 75 лет, если, конечно, удастся дожить до этого момента.

В Минске однокомнатная квартира может обойтись в 30 тысяч долларов. Рынок недвижимости за несколько лет значительно просел – жилье значительно подешевело. При этом средняя зарплата в столице Беларуси в прошлом году достигла 730 долларов. То есть для покупки «однушки» жителям Минска придется отложить всего 41 средняя зарплату. Или 34 года откладывать десятую часть своей зарплаты.

В Бухаресте (Румыния) однокомнатная квартира может обойтись в 40 тысяч долларов. На это жителям столицы со средней зарплатой (700 долларов) придется оставаться без денег 57 месяцев. Сэкономить на квартиру удастся за 47 лет.

В Варшаве при средней зарплате 1200 долларов однокомнатная квартира стоит около 50 тысяч. То есть, жителю столицы Польши придется отложить 41 зарплату, или же 34 года откладывать десятую часть зарплаты.

Как насобирать на квартиру

Первый шаг – откладывать минимум 10% от своего дохода, рассказывает учредитель тренинг-центра «Cashflow Ukraine» Алексей Половинкин. Однако. Те, кто научился правильно распоряжаться зарплатой, в идеале могут откладывать до 30% дохода. Если же «сохранять» 30% нереально – нужно искать дополнительный заработок или другую работу.

Учитывая соотношения стоимости квартиры и средней зарплаты, легче всего насобирать на жилье в Кропивницком (бывший Кировоград). Местным жителям для покупки квартиры понадобится в среднем 43,5 зарплат. В то же время киевлянам для покупки хорошей однокомнатной квартиры понадобится 119 месячных зарплат.

Максим Бабуряк рассказывает: многие его клиенты продают жилье, которое досталось в наследство от родственников, а после на эти деньги приобретают себе новые квартиры. Риелтор советует сразу такую квартиру не продавать, а сдать на несколько лет в аренду.

«Бывает такое, что, например, бабушка жила в квартире и умерла. Квартиру бабушки продают, потом с доплатой покупают себе новую. Можно даже на год-два впустить в бабушкину квартиру квартирантов. За это время, если квартира в Киеве, можно каждый месяц получать по 4 тысячи. Это за два года уже 96 тысяч! Продать квартиру, доплатить эти 96 тысяч и купить себе жилье лучше», – советует риелтор Максим Бабуряк.

В крупных городах также пользуется спросом еще один метод приобретения квартиры. Так, к примеру, в Киеве работают целые компании, которые зарабатывают на посредничестве между одинокими пожилыми жителями столицы и молодыми семьями, желающих получить свое жилье. За десять тысяч долларов заключается договор пожизненного заключения. После этого молодая семья фактически является владельцами жилья, однако заселиться в него они смогут только после смерти пенсионера.

Отметим, в Украине стабильно дешевеет недвижимость. По оценкам экспертов, за несколько месяцев квартиры с «вторички» подешевели на 1,5-2%. Цены фиксируются в долларах и в результате девальвации гривни квартиры становятся дороже и продавцам приходится снижать стоимость.

«Цены фиксируются в долларах, но расчеты производятся в гривне. Это означает, что те, кто был с гривной и хотел купить квартиру, такую возможность потерял. Если при курсе 8 грн за доллар квартиру можно было купить за 240 тыс. грн, то при курсе в 27 грн за такую же квартиру теперь уже нужно отдать 810 тыс. грн. У меня были в прошлом году клиенты, которые вдруг говорят: «нет, мы еще подождем, пока продавать не будем», – рассказывает риелтор Максим Бабуряк.

По словам председателя комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуарда Бразаса, по итогам 2015-го спрос на рынке сократился на 30%. В 2016-м эксперты отмечают рост количества продаж.

На данный момент цены на первичном рынке стабильны, в то время как жилье на «вторичке» продолжает дешеветь. Основной спрос (80% сделок) – жилье в «недорогом» сегменте. По оценкам экспертов, «недорого» – это 25-30 тыс. грн за квадратный метр.

Максим Бабуряк прогнозирует: цены на вторичном рынке (в долларах) будут в 2017-м снижаться, на первичном – останутся стабильными. Стоимость квартир будет расти после того, как начнет активно развиваться экономика. «В следующем году нам обещают рост экономики, рост зарплат. Вот когда экономика оживится, цены и поползут вверх. Сейчас просто нет для этого никаких предпосылок. Кроме того, спрос сейчас будет падать, а предложение – нет. Люди пытаются сдать пустующие квартиры для того, чтобы самостоятельно не оплачивать дорогую коммуналку», – уверен Максим Бабуряк.