Украинцы никогда не отрекутся от своей земли и не будут торговать своей свободой. Об этом заявил Петр Порошенко на ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Категорически не согласен с пессимистическими, а иногда и паническими настроениями относительно будущего Европейского Союза, которые сегодня подсказываются европейцам российскими пропагандистами. Европейский проект имеет гораздо больший запас прочности, чем это представляют себе в Кремле», - заявил он.

По словам Президента, ценности, которые лежат в основе Евросоюза и институциональные возможности, намного превышают те фобии, которыми кое-кто пытается запугать европейцев.

«В Украине в Европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой Объединенной Европе. И как бы этого кому-то не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса», - подчеркнул Глава государства.

«Очевидно, что 2017 год должен стать годом ответов на системные вызовы. Мы все несем ответственность за то, каким будет мир, Европа и наше будущее», - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что сегодня как никогда высок риск перечеркнуть все достижения послевоенного сотрудничества и откатиться на целые десятилетия в прошлое. Так происходит всегда, когда теряется уважение к своим принципам и ценностям и международному праву.

Президент подчеркнул, что сегодня как никогда актуален вопрос в общей способности осознавать и защищать свои ценности и интересы. «Теперь, как никогда ранее, важно помнить, что именно уважение к международному праву стало двигателем демократической модернизации, экономического процветания и залогом мира в Европе и мире», - сказал он.

Порошенко подчеркнул: «Теперь, как никогда ранее, следует помнить, что именно приверженность общим ценностям стала основой успеха европейского проекта. Как и то, что мы, украинцы, никогда не отречемся своей земли и не будем торговать своей свободой».

Президент особо отметил, что пока хотя бы метр нашей территории находится под российской оккупацией, все наши достижения будут под угрозой – и не только в Украине.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что нигде в Европе нет столько веры в Европейский союз, как в Украине.