также в разделеОбщество
16 января. Картина дня 26
На Житомирщине ликвидировали могильник радиоактивных отходов 20
В Украину идут крещенские морозы 69
Сегодня самый депрессивный день в году 120
В Украине в прошлом году высадили на 5% больше лесов, чем срубили 13
Мажор Толстошеев признан неподсудным 587
Силовики нашли на Донетчине схрон со взрывчаткой 17
Гройсман пообещал содействовать развитию украиноязычной «Википедии» 19
Завтра туман накроет почти всю Украину 37
С сайта Кабмина удалили новость о «шоковой» пенсионной реформе 199
Омелян анонсировал запуск поезда в Венгрию 120
В Украине именем Бандеры назвали 34 улицы и установили 4 памятника 37
Минсоцполитики готовит «шокирующую» пенсионную реформу 408
Жители «янтарного» Олевска вышли на митинг 90
Криворожские сторонники Движения «Украинский выбор ― Право народа» провели благотворительную акцию 29
Украинцам могут разрешить «покупать» годы трудового стажа 264
Пашинский просит предоставить охрану Химикусу 48
Нацсовет отреагировал на скандал с СТБ 50

Дарницкий районный суд Киева приговорил к 8 годам лишения свободы подполковника медицинской службы, заместителя начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины «Судак» за совершение госизмены и дезертирства, а также переход на службу в русскую армию во время аннексии Крыма.

Об этом в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Суд сегодня объявил приговор: по совокупности совершенных преступлений подполковник получил 8 (восемь) лет реального лишения свободы», - отметил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги
Ботинки зимние