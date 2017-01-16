Дарницкий районный суд Киева приговорил к 8 годам лишения свободы подполковника медицинской службы, заместителя начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины «Судак» за совершение госизмены и дезертирства, а также переход на службу в русскую армию во время аннексии Крыма.

Об этом в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Суд сегодня объявил приговор: по совокупности совершенных преступлений подполковник получил 8 (восемь) лет реального лишения свободы», - отметил он.