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В течение 2016 года в лесохозяйственных предприятиях, принадлежащих к сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины, были воспроизведены леса на площади 52,6 тыс. га, что превышает площадь сплошных вырубок (50,1 тыс. га) почти на 5%, сообщили ForUm’у в пресс-службе Гослесагентства.

В частности, в прошлом году было высажено 34,4 тыс. га лесных культур, из которых 2,6 тыс. га новых лесов. Благодаря естественному возобновлению было воспроизведено почти 18,2 тыс. га лесов.

Так, по данным ведомства, на Полесье в 2016 году было восстановлено 22,5 тыс. га лесов при площади срубов 22,3 тыс. га; в лесостепной зоне - 13,4 тыс. га при площади срубов 12,5 тыс. га, в степной зоне - 4,7 тыс. га при площади срубов 3,3 тыс. га; в Карпатах было высажено 12,0 тыс. га лесов при площади срубов 12,0 тыс. га.

И.о. председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич отметила, что восстановление и расширение площади лесных насаждений является одной из основных задач ведомства.

«Очень хорошо, что нашим лесхозам в прошлом году удалось за свой счет выполнить план лесовосстановления. Фактическая лесистость в Украине составляет 15,9%, в то время как по расчетам ученых, оптимальным показателем для нашего государства 20%. Одной из основной целью разработки Национальной лесной программы как раз и должно быть повышение этого показателя. И эта цель должна быть воплощена не только на бумаге, но и на практике», - сообщила Юшкевич.
ForUm

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