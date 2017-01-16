Во вторник, 17 января, во всех областях Украины преимущественно без осадков.

Дневная температура воздуха на западе составит -3…-5, ночью около -9…-11, в Ивано-Франковской и Волынской областях ночью до -13, в Черновицкой до -14 градусов. На севере страны -4…-6 днем и -11…-13 градусов ночью, сообщает ЛІГА.net.

В центральных областях днем около -3…-5, ночью -9…-11 градусов. На востоке Украины около нуля днем, -4…-6 градусов ночью, в Харьковской области днем -5…-7, ночью -9…-11 градусов. На юге -2…-4 днем и -5…-7 градусов ночью. В Крыму днем -1…+1, ночью -4…-6 градусов, ожидается мокрый снег.

В Киеве и Киевской области завтра осадков не предвидится. Днем термометры покажут -2…-4, ночью похолодает до -9…-11 градусов.

В среду, 18 января, в Украине также преимущественно без осадков. В западных, северных и центральных областях днем -5…-7, ночью -10…-12 градусов. На востоке страны -4…-6 днем и -10…-12 градусов ночью. В южных областях -1…-3 днем и -6…-8 градусов ночью. В Крыму +2…+4 днем и около нуля ночью.

В Киеве и Киевской области в среду ожидается сухая погода. Днем -5…-7, ночью -10…-12 градусов.

На Крещение, 19 января, во всех областях Украины осадков не предвидится. Дневная температура воздуха в западных областях составит -5…-7 днем и -17…-19 градусов ночью. В северных областях -5…-7 днем и -12…-14 градусов ночью. В центральных областях -5…-7 днем и до -13…-15 градусов ночью. На востоке -7…-9 днем и -13…-15 градусов ночью. На юге -5…-7 днем и -10…-12 ночью. В Крыму средняя температура составит -2…-4 градуса, ожидается снег.

В Киеве и Киевской области в четверг без осадков. Днем -5…-7, ночью -10…-12 градусов.

По предварительным прогнозам, примерно такая же низкая температура воздуха удержится во всех областях страны до конца недели.