Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал предложения общественности, направленные на развитие украиноязычного раздела «Википедии», и поручил органам власти принять в 2017 году меры по их реализации. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Среди предложенных общественностью мероприятий – внесение изменений в учебные программы по информатике, географии, истории и литературе для учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений по использованию украиноязычного раздела «Википедии».

Также предлагается возможность подготовки студентами материалов для «Википедии», содействие проведению украинской части международного конкурса «Вики любит памятники» и проведение конкурса по размещению научных работ в украинском разделе «Википедии».

Как известно, 15 января 2001 года появился первый раздел (англоязычный) открытой многоязычной сетевой энциклопедии «Википедия». Это крупнейшая в мире энциклопедия, которую может редактировать, читать, использовать каждый. «Википедия» имеет 292 языковых раздела и содержит около 41 млн статей. Украиноязычный раздел «Википедии» насчитывает 650 тыс. статей и занимает 16 место среди всех разделов по количеству статей.