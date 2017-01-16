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Психолог Клифф Арнол из университета Кардиффа назвал третий понедельник года самым депрессивным днем в году. В 2017-м – это 16 января, сообщает Корреспондент.

Как утверждает ученый, это день плох тем, что новогодние и рождественские праздники закончились, запасенные вкусности съедены, а деньги – потрачены, следующая зарплата будет нескоро. Кроме того, зимой людям не хватает тепла и солнечного света.

Арнол в 2005 году рассчитал календарь на счастливые и несчастливые дни. Ученый разработал формулу, которая учитывала множество факторов, влияющих на психологическое настроение человека, будь то погода, зарплата, атмосфера в семье и прочее. И согласно этим вычислениям, третий понедельник января для жителей Земли станет самым тяжелым днем и периодом проверки на прочность.

Чтобы минимизировать влияние самого тяжелого дня в году, ученый рекомендует не зацикливаться на проблемах, а больше времени проводить в кругу друзей и близких, спасая тем самым от стресса не только себя, но и окружающих. А еще, по мнению исследователя, этот необычный понедельник можно использовать, чтобы начать что-то с начала.    
ForUm

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