На центральной площади города Олевска на Житомирщине днем 16 января собрались около трехсот местных жителей, которые требовали провести справедливое расследование ночной стрельбы, в результате которой семеро людей получили ранение и один погиб, и навести порядок в районе в целом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на депутата Житомирского облсовета Александра Николайчука, который принимал участие в митинге.

«Собралось до 300 человек – это жители города Олевска и района, которые выражали свое недовольство относительно событий, происходящих в последние два года: ограбления, разбои, запугивание людей, которые осуществлялись приезжим криминалитетом. Как видим, вчерашние события – тому доказательство. Люди требуют побороть преступность, гарантировать безопасность олевчанам, навести порядок в районе и создать пункты безопасности в Олевске. То, что произошло вчера, как говорят, накипело. И главное, нужно отметить, что стрельбу организовали не местные бандиты

По его словам, митингующие предупреждают, что в худшем случае готовы перекрыть международную автодорогу Киев-Коваль-Ягодин («Вашкавка»).

Напомним, в ночь на понедельник, 16 января, в центре города Олевск на Житомирщине произошло вооруженное нападение на местных жителей. Неизвестные с пистолетами и винтовками открыли огонь по молодым людям, которые стояли возле одной из кофеен и парковки, а также бросили в толпу гранату.