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В пятницу, 13 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4444/29,5482 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4517/0,4531 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,6692 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 542 сделки на сумму 301,22 млн долл.

Напомним, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,55/27,70 гривни/доллар.

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня продал банкам 55,5 млн долл.
ForUm

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