Сегодня, 15 января, в Карпатах ожидается значительный уровень лавинной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным Укргидрометцентра, 15 января в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
ГосЧС призвала граждан воздержаться от походов в горы.
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