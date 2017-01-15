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Сегодня, 15 января, в Карпатах ожидается значительный уровень лавинной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 15 января в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

ГосЧС призвала граждан воздержаться от походов в горы.
ForUm

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