В США общественные активисты вчера, 14 января, объявили о старте протестов против Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что целью митингов является недопущение инаугурации избранного президента страны.

Активисты хотят заставить Трампа отказаться от должности президента. В Вашингтоне возле мемориала Мартина Лютера Кинга собралось около 2 тысяч человек. Лидеры протестующих призвали бороться с отменой реформы здравоохранения, проведенной Бараком Обамой, которую Трамп пообещал отменить, и дискриминацией прав человека, сообщает УНИАН.

При этом Трамп в своем Twitter заявил, что пока не планирует отказываться от должности президента и инаугурация состоится.