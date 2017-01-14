Незаконные вооруженные формирования в пятницу вечером обстреляли позиции контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) «Марьинка» на линии разграничения в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), передает «112».

Огонь, который велся в течение часа, российские наемники открыли почти в 20:00 из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного н. п. Александровка.

Во время обстрела граждан и транспортных средств на КПВВ «Марьинка» не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники ответный огонь не открывали.