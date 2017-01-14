также в разделеЭкономика
Розенко:Каждый второй работающий украинец не платит налоги 17
Спасая гривню: НБУ впервые применил новую форму валютной интервенции 151
Нацбанк резко ослабил курс гривни 283
Пенсии в этом году планируют повышать дважды 150
Германия отказала «Газпрому» в расширении доступа к OPAL 207
Несмотря на усилия НБУ, курс гривни продолжил падение 83
НБУ для спасения гривни продал $55 миллионов 39
Гривня продолжает стремительно падать 186
НБУ объяснил причину падения гривни в этом году 137
Квоты на экспорт украинского меда в ЕС уже исчерпаны 67
Engie начала поставки газа в Украину 94
Украина установила рекорд по экспорту сахара 91
На межбанке снова упал курс гривни 192
В НБУ назвали причины роста цен в прошлом году 43
Розенко: «Спящим ФЛП» может быть начислена только «спящая пенсия» 106
ФГИ решил приватизировать «Черноморское морское пароходство» 58
S&P понизило рейтинг «ПриватБанка» до дефолтного 125
В Кабмине уверяют, что Украине хватит газа до конца отопительного сезона 48

Производство мяса в Украине (без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) за январь-декабрь 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. увеличилось на 0,7% и составило 3 млн 294,2 тыс. т.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Государственной службы статистики Украины. При этом производство молока за двенадцать месяцев 2016 г. составило 10 млн 387,2 тыс. т, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2015 г.

В то же время производство яиц за отчетный период снизилось на 9,9% в годовом исчислении и составило 15 млрд 113,5 млн шт.

Напомним, в январе-ноябре 2016 г. производство мяса в Украине выросло на 0,6%.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Ботинки зимние