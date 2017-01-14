Производство мяса в Украине (без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) за январь-декабрь 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. увеличилось на 0,7% и составило 3 млн 294,2 тыс. т.



Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Государственной службы статистики Украины. При этом производство молока за двенадцать месяцев 2016 г. составило 10 млн 387,2 тыс. т, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2015 г.

В то же время производство яиц за отчетный период снизилось на 9,9% в годовом исчислении и составило 15 млрд 113,5 млн шт.

Напомним, в январе-ноябре 2016 г. производство мяса в Украине выросло на 0,6%.



